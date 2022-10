Nachrichtenüberblick : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Frauenleiche in der Mosel bei Pölich entdeckt - Polizei ermittelt

Eine Leiche ist am Sonntagnachmittag bei Pölich aus der Mosel geborgen worden. Die Kripo ermittelt. Was dazu bisher bekannt ist.

Wanderer stürzt am Klettersteig in Manderscheid ab - Retter finden Verletzten erst am nächsten Tag

Retter haben am Sonntagmorgen einen Verletzten bei Manderscheid gefunden, der nahe des Klettersteigs abgestürzt war. Was über den Unfall bekannt ist.

Schließt das Dorint-Hotel in Biersdorf?

Die Mitarbeiter des Dorint-Hotels in Biersdorf am See sind vergangene Woche wohl völlig überraschend darüber informiert worden, dass ihnen gekündigt werde und das Hotel schließt.

Das „Filetstück“ an der A1- Neues Gewerbegebiet „Wallscheid III“ entsteht

Am 24. Oktober ist es so weit: Dann beginnen die Erschließungsarbeiten für ein neues Gewerbegebiet direkt an der Autobahn A1 bei Wallscheid in der VG Wittlich-Land. Es sind noch Flächen zu haben.

Aus für den letzten Getränke-Großhandel in Saarburg – Pfeiffer macht zu

Mit der Firma Pfeiffer schließt der letzte Betrieb dieser Art in Saarburg. Welche Schwierigkeiten Vereine, Veranstalter und Gastronomen jetzt haben.

Warum besonders Schlachthöfe mit den Energiepreisen zu kämpfen haben

Große Schlachthöfe wie Tönnies & Co stecken in der Krise. Energie, Futter und Logistik haben sich durch den Ukrainekrieg verteuert. C02 zur Betäubung der Schweine ist Mangelware. Ob die Produktion im Wittlicher Schlachthof gesichert ist, erklärt Geschäftsführer Bernhard Simon im Gespräch mit uns.

Frieren für den Abschluss? - Warum sich die Studierenden der Uni Trier warm anziehen müssen

Die Vorlesungen für das Wintersemester an der Uni Trier starten unter besonderen Vorzeichen und mit einigen Einschränkungen. Wie 15 Prozent Energie eingespart werden sollen.

Großbaustelle auf der Zielgeraden - Wann die Cusanusstraße in Bernkastel-Kues fertig sein soll

Die Bauarbeiten an der Cusanusstraße in Bernkastel-Kues sind bis auf die letzten 200 Meter Straße abgeschlossen. Das Projekt begann vor zwei Jahren. Was das Großprojekt so aufwendig macht.