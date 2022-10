Nachrichtenüberblick : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Die Schweinehaltung ist in der Region auf dem Rückgang. Die Branche scheint sich aktuell für die Landwirte nicht mehr wirklich zu lohnen. Foto: dpa/Harald Tittel

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Keine Busse mehr an der Porta Nigra: So sieht der neue Plan aus

Die Trierer Fußgängerzone soll in Zukunft die Porta Nigra einschließen. Dafür müssten die Bushaltestellen direkt am Weltkulturerbe verschwinden. Jetzt gibt es einen neuen Plan — der hat aber noch mehrere Haken. Chefreporter Rainer Neubert hat die Einzelheiten.

Gruselspaß: Hier gibt es Halloween-Partys in Trier

Kostüm schon bereitgelegt? Heute ist Halloween! Wo man in Trier bis in den frühen Morgen durchtanzen kann, verrät unser Überblick.

Stirbt die Schweinehaltung in der Eifel aus? Wieso so viele Landwirte aufhören

Im Vergleich zum Vorjahr gab es 2022 ein Fünftel weniger Schweine in den landwirtschaftlichen Betrieben des Landes. Höfe machen zu oder orientieren sich um – auch in der Eifel. Eifel-Reporter Nils Straßel hat Bauern aus der Region gefragt, wieso das so ist.

Unfall beim Überholen auf der A1: Eine Person schwerverletzt

Während eines Überholmanövers auf der A 1 kam es zu einem Unfall. Eine Person wurde schwer, zwei weitere leicht verletzt. Alle Infos.

Fälle von Fuchsräude im Landkreis Bernkastel-Wittlich – Wie sieht es mit der Schweinepest aus?

Schon seit mehreren Jahren wird die Afrikanische Schweinepest im benachbarten Luxemburg und Belgien beobachtet – ist sie auch in der Region ein Grund zur Sorge?

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Eine ganze CD auf moselfränkisch: Warum Sabine Fass auf Platt singt

Sabine Fass aus Bonerath hat sich einen Traum erfüllt: Auf ihrer ersten CD „Kepper“ finden sich Lieder, die über das Leben erzählen – alle auf Platt.