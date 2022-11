Nachrichtenüberblick : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Eifel-Airbase Spangdahlem: Werden die F-16-Kampfjets nach Japan verlegt?

Das US-Verteidigungsministerium erwägt offenbar eine Langzeit-Verlegung von Kampfjets aus Spangdahlem nach Japan. Was steckt hinter den angeblichen Plänen des Pentagon?

Weihnachtsmarkt in Trier: Öffnungszeiten, Rahmenprogramm, Park+Ride – der Überblick

Mehr als einen Monat lang ist der Weihnachtsmarkt dieses Jahr für Besucher geöffnet. An vielen Tagen gibt es auch eine musikalische Begleitung.

Investor will 40 Galeria-Kaufhof-Filialen übernehmen – Was bedeutet das für Trier?

Die Zitterpartie für die Beschäftigten in den beiden Trierer Galeria-Kaufhof-Filialen geht weiter. Der Kaufhaus-Konzern hatte vergangene Woche Insolvenz angemeldet. Nun hat ein Investor Interesse an der Übernahme von einigen Filialen bekundet. Zudem kursiert eine Streichliste. Wie die Chancen für Trier stehen.

Winterdienst: Warum Autofahrer in den frühen Morgenstunden mit Streufahrzeugen auf Luxemburger Straßen rechnen müssen

Vorsicht Autofahrer! Wer in den kommenden Tagen früh Morgens in Luxemburg mit dem Auto unterwegs ist, könnte von Streufahrzeugen überrascht werden. Warum der Winterdienst trotz warmer Temperaturen dort Salz streut.

Luxemburgs Prinzessin Alexandra verlobt sich - Wann die Traumhochzeit ist

Luxemburgs Prinzessin Alexandra und ihr Verlobter Nicolas Bagory geben ihre Verlobung bekannt. Wann die Adelshochzeit gefeiert wird.

November auf Rekordkurs? - Ob der Wintereinbruch kommt (Video)

Winterjacke oder T-Shirt: Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Wir erklären, was da gerade für Luftmassen auf Deutschland zurollen und ob wir in den nächsten Tagen mit einem Wintereinbruch rechnen müssen.

10 Tipps: So können Sie mit Handy, Laptop und Co. Energie sparen

Laptop, Handy und Fernseher sind aus vielen Leben nicht mehr wegzudenken. Doch die Geräte fressen oft viel Strom – und das schlägt auf den Geldbeutel. Welche Möglichkeiten es gibt, den Verbrauch zu senken.

Abriss in Trier-West: Die Tage des „Rosa Blocks“ sind gezählt

Das Dechant-Engel-Haus ist längst abgerissen. Nun rollen in unmittelbarer Nähe erneut die Bagger in Trier-West an, um ein großes Gebäude abzureißen. Für Anwohner soll stattdessen etwas anderes hinkommen.

Warum Kohl Bau Irrel das Weinsheimer Traditionsunternehmen Morgens und Schmitz übernimmt

Die Kohl Beteiligungsgesellschaft, zu der unter anderem auch die Kohl Bau GmbH und Co KG mit Hauptsitz in Irrel gehört, steigt beim Weinsheimer Traditionsbetrieb Morgens und Schmitz ein, ebenfalls ein Bauunternehmen. Wie es dazu kam.

Einkaufen im Biomarkt – Können sich die Menschen das noch leisten?

Alles wird teurer. Das spürt im Moment jeder. Auch die Trierer Bio-Läden bleiben davon nicht verschont. Können sie noch positiv in die Zukunft blicken?