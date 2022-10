Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Montag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Giovanni Zarella feiert mit 1500 Fans in der Arena Trier Foto: Hans Kraemer

Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Muss ich Verkehrsbehinderungen berücksichtigen auf meinem Weg? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Dicke Luft bei den Nachbarn von Möbel Martin: Warum sie jetzt nur noch eingeschränkt dort parken dürfen und warum es kaum Alternativen gibt

Anwohner in Konz-Karthaus beklagen sich, dass sie nicht mehr den Möbel-Martin-Parkplatz mitbenutzen können und die Zufahrt beschränkt worden ist. Wie sich die Situation darstellt und was die Beteiligten sagen.

Giovanni Zarrella und Mike Leon Grosch in Trier: Wie sich ein Rockfan in der „Schlagerhölle“ fühlt

Giovanni Zarrella hat in der Arena Trier gastiert – die Konzert­bericht­erstattung übernimmt eine Freie Mit­arbeiterin, die Schlager­musik hasst. Kann das gut gehen?

Schüler und Lehrer müssen sich warm anziehen – Einbau von Luftfilteranlagen in den Schulen von Wittlich-Land verzögert sich

Der kommende Winter naht. Schon jetzt ist es an manchen Tagen empfindlich kalt. In den Schulen soll wegen Corona weiter gelüftet werden. Die Lufttauscher, die das aufheben könnten, haben Lieferprobleme. Was bedeutet das für die Kinder?

Abrechnungsstreit in Heinzerath: Anlieger kritisieren Vorgehen des Gutachters

Im Streit um Straßenabrechnungen in Heinzerath prüft derzeit ein Gutachter, ob Fehler zum Nachteil der Anlieger gemacht wurden. Vier der rund 60 Betroffenen zweifeln allerdings an der Neutralität des Experten, den sie selbst vorgeschlagen hatten. Sie sprechen von einer „Aufklärungsshow“. Was die Verwaltung dazu sagt.

Nachhaltiger Urlaub im Destinature Dorf in Ernzen – Wer gönnt sich den Öko-Urlaub?

In Niedersachsen ist das Destinature Dorf ein voller Erfolg. Seit wenigen Wochen können Besucher die Sommer- und Blockhütten auch am Standort Südeifel buchen. Wer interessiert sich für das Angebot? So viel sei gesagt: Die meisten kommen nicht aus der Region.

Die ganze Familie ist mit dem „Feuerwehr-Virus“ infiziert

Seit 43 Jahren ist Stephan Christ bei der Feuerwehr. Der Osann-Monzeler ist Wehrführer in seinem Heimatort, Wehrleiter der Feuerwehr Wittlich-Land und seit dem 1. August stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur für den Kreis. Seine Familie ist ebenfalls in der Feuerwehr aktiv.

Eislaufsaison in Bitburg eröffnet

Bis Ende März 2023 können Eissport-Fans in Bitburg – nach dem Saisonstart am Samstag – wieder ihre Runden drehen. Zudem wird am Sonntag, 16. Oktober, das 40-jährige Bestehen gefeiert.