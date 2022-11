Nachrichtenüberblick : So ist der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Die Jecken feiern endlich wieder den Start in die Karnevalssession am Trierer Kornmarkt.. Foto: dpa/Boris Roessler

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Frau am Trierer Pacelliufer

Eine Frau ist bei einem Unfall am Trierer Pacelliufer am Samstagmorgen sehr schwer verletzt worden. Was darüber bekannt ist.

Gehen in den Restaurants der Eifel jetzt die Lichter aus? - Dehoga-Krisensitzung in Bitburg

Die Lage ist ernst in der Gastro-Szene. „Wir können kaum noch kostendeckend arbeiten“, sagt Dehoga-Kreisvorsitzender Alwin Köhler im Gespräch. Er befürchtet eine Schließungswelle. Und dann könnte es sehr still werden.

Hier gibt es 2022 Martinsumzüge in Trier und im Kreis Trier-Saarburg

Bunte Laternen und leuchtende Kinderaugen, leckere Brezeln und Martinswecken: In diesem Jahr werden zum Fest des berittenen Heiligen wieder Feiern und Umzüge stattfinden. Der Überblick für die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg.

Warum viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Trier zum Nichtstun verdammt sind

Um arbeiten zu können, benötigen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine Identitätsbescheinigung mit biometrischen Daten. Darauf warten Hunderte Menschen in Trier seit Monaten. Warum die Stadtverwaltung nicht schneller ist.

Warum sollte man sich bei der Polizei in Bitburg bewerben, Herr Polizeichef?

Warum sollten junge Menschen Polizist in der Eifel werden wollen? Dafür gibt es einige Argumente, sagt der Bitburger Polizeichef.

Verwirrung um neue Sirenen in Ehrang - So hat ein Betrieb mit gleichem Heulton Bewohner aufgeschreckt

Die drei neuen Alarmsirenen im Stadtteil Ehrang sollen demnächst zum ersten Mal zur Probe heulen. Dass die Brandmeldeanlage eines Betriebs im Stadtteil Ehrang den gleichen Alarmton nutzt, sorgt allerdings für Verwirrung.

Unbekannte töten Schwan - Schreie des Tiers rufen Zeugen auf den Plan

Die Schreie des Tiers haben Zeugen aufmerksam gemacht, doch für den Schwan kam jede Hilfe zu spät. Nun sucht die Polizei die Jagdwilderer, die an der Mosel den Schwan getötet haben. Was bekannt ist.

Mehr Pegel, besserer Schutz: Wie die Bürger im Bitburger Land künftig vor Hochwasser gewarnt werden sollen

Sollte es erneut zu einem Hochwasser wie im vergangenen Sommer kommen, will die VG Bitburger Land ihre Bürger besser schützen. Gelingen soll das unter anderem mit neuen Pegeln – für deren Standorte es auch schon Ideen gibt.

Jumbojet immer noch festgesetzt: Sechsstellige Parkkosten

Schon seit mehr als einem halben Jahr darf ein Jumbojet unter russischer Kontrolle nicht mehr vom rheinland-pfälzischen Flughafen Hahn abheben. Damit ist laut dem insolventen Airport ein Abstellentgelt in insgesamt sechsstelliger Höhe aufgelaufen - jeden Tag sind es erneut rund 1200 Euro.

Falsche Polizisten, falsche Verkehrskontrolle: Polizei sucht blauen Hyundai mit Blaulicht in der Eifel

Die angeblichen Polizisten haben auf der B257 und der B51 in der Eifel mehrfach Autofahrer für eine Verkehrskontrolle angehalten. Sie hatten sogar ein Blaulicht in ihrem blauen Hyundai montiert. Was zu den falschen Kontrollen bekannt ist.