Nachrichtenüberblick : So ist der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Das Ausmaß der Zerstörung am Morgen nach der Explosion: Das Haus in der Spangdahlemer Hauptstraße sah so aus, als könnte es jeden Moment einstürzen. Foto: dpa/Fredrik v.Erichsen

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Bierpreise werden steigen – auch Bitburger Braugruppe kündigt Preiserhöhung an

Nicht nur Gas und Strom sind erheblich teurer geworden. Unter anderem auch bei Malz, Glas oder Kronkorken berichten Brauereien von deutlich gestiegenen Kosten. Ein großer Brauer nach dem anderen kündigt dem Handel Preiserhöhungen an. Allerdings ist offen, wie der reagiert.

Fruchtfliegen loswerden: Was hilft gegen die eklige Plage?

In der Region Trier haben derzeit viele Menschen mit Fruchtfliegen zu kämpfen. Wir erklären, unter welchen Bedingungen sie verstärkt auftauchen, und stellen einfache Fallen vor, die bei diesem Problem Abhilfe schaffen.

Beliebteste Metzgerei in Rheinland-Pfalz gesucht - schon jetzt Überraschung für Region Trier

Zehn Betriebe aus der Region sind bei einem Online-Voting nominiert, die beliebteste Metzgerei in Rheinland-Pfalz zu werden. Noch läuft die Abstimmung.

Bald wieder freie Fahrt im Trierer Westen

Noch ist die Kölner Straße zwischen den Einmündungen Bitburger Straße und Martinerfeld in beiden Richtungen gesperrt. So wie es aussieht, wird die Strecke pünktlich fertig.

„Ich freue mich, meine alten Kollegen zu sehen“ – Gladiator Nico Wenzl vor dem Spiel gegen seinen Ex-Club Dresden

Gladiator Nico Wenzl stieg mit Dresden auf, wechselte dann nach Trier – nun will er gegen die Titans eine Premiere feiern.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Polizei bestätigt: Bewohner hat Hausexplosion in Spangdahlem selbst ausgelöst

Was zu der Explosion führte, die ein Haus in Spangdahlem fast komplett zerstört hat, war bislang ein Mysterium. Die Polizei teilt jetzt mit: Der alleinige Bewohner hat sie wohl selbst verursacht. Das sind die Details.

Kein Fleisch mehr in Kitas und Schulen? Das sagen Verbände in der Region

Freiburg schaltet den Veggie-Gang ein: Fleisch soll aus Kita- und Schulkantinen verbannt werden. Ist das auch in der Region denkbar?

Klotti-Park gibt öffentliches Statement zur Achterbahn ab – was passiert im Winter?

In diesem Jahr wurde der Wild- und Freizeitpark Klotten von einem Todesfall erschüttert. Die Achterbahn, in der das Unglück passierte, steht seitdem still. Der Park erklärt nun, was mit dem Fahrgeschäft passieren soll.

Verwirrende Piktogramme in Trier-Nord: In welche Richtung dürfen Fahrradfahrer hier fahren?

Es gibt neue Markierungen auf den Radwegen in der Herzogenbuscher Straße. So ganz eindeutig sind sie jedoch nicht – ein Leser beobachtet regelmäßig „Geisterradler“. Was gilt? Die Stadt klärt auf.

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf Kreuzung bei Büdesheim

Bei einem Unfall auf der B410 bei Büdesheim wurden Freitagmorgen zwei Personen schwer verletzt. Einer der Fahrer missachtete die Vorfahrt und übersah das andere Auto, welches mit seinem Wagen zusammenstieß. Was bekannt ist.