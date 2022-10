Nachrichtenüberblick : So ist der Samstag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Muss ich Verkehrsbehinderungen berücksichtigen auf meinem Weg? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Schwangere Frau friert weiter mit ihrer Familie - Immer noch eisige Temperaturen in Gerolsteiner Wohnungen

Klammes Bettzeug und Schimmel an der Decke: Das Gas fließt zwar wieder in den Gerolsteiner Wohnsiedlungen. Wegen kaputter Heizungen sitzen einige Bewohner weiterhin im Kalten. Wir waren vor Ort bei den Menschen Am Rasbach.

Was Sie über den Gaspreisdeckel wissen müssen

Die Bundesregierung will die stark gestiegenen Gaspreise von privaten Verbrauchern und Unternehmen mit staatlichen Subventionen von bis zu 200 Milliarden Euro herunterdrücken. Am Tag nach der spektakulären Entscheidung für den „Doppel-Wumms“ (O-Ton Kanzler Olaf Scholz) gibt es erste neue Details. Zum aktuellen Stand die wichtigsten Fragen und Antworten.

Gladiators Trier: Im Anflug zu den Falken

Los geht’s in der zweiten Basketball-Bundesliga: Die Gladiators Trier gastieren zum Auftakt in Nürnberg. Was die Moselaner in Franken erwartet.

Lohnt es sich, Pellets in Luxemburg zu kaufen?

Die Zeit zum Heizen beginnt, und wer das mit Holzpellets tut, fragt sich: Wo bekomme ich die möglichst günstig? Reporterin Veronika Königer hat nachgeforscht, ob sich dafür ein Blick über die Grenze lohnt.

Zweite Tanzsportgala in der Europahalle - Warum das eine einmalige Chance für Tanzsportbegeisterte ist

„Sehen – staunen – selber tanzen“: So lautet das Motto der zweiten Tanzsportgala in der Trierer Europahalle. Was Tanzsportbegeisterte dort erwarten dürfen.

Mode für das digitale Ich - Was die Avatare von Designerin Paola Olaguivel im Paralleluniversum alles können

„Mein Avatar trägt heute ein weißes Kostüm mit Flügeln“: Die Modedesignerin Paola Olaguivel spricht über digitale Mode und welche neuen Möglichkeiten sie eröffnet.

Umweltschützer werfen Land vor, zu wenig in den Nahverkehr zu investieren

Rheinland-Pfalz sei bundesweit Schlusslicht, was die Investitionen in den Nahverkehr angehe. So lautet der Vorwurf der Umweltschutzorganisation BUND in Richtung Landesregierung. Die wehrt sich. Doch ganz unbegründet scheint der Vorwurf nicht. Der Grund dafür liegt in der Aufteilung der Ministerien.

„Rasen hat ausgedient“ – So kommt der Garten gut durch den Klimawandel

Was muss man tun, um weiter einen schönen Garten zu haben, auch wenn der Klimawandel mit voller Härte zuschlägt? Das haben wir eine Expertin gefragt. So viel vorweg: Neue Pflanzen braucht man ebenso wie neue Techniken – und von manch heiß geliebtem Gewächs muss man sich ganz verabschieden.