Nachrichtenüberblick : So ist der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Das unterirdische Trier entdecken konnten Besucher beim Festival der Trierer Unterwelten. Foto: Alexander Schumitz

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Dachstuhlbrand in Pluwig - 22 Menschen verletzt - 100.000 Euro Schaden

Rund 100 Einsatzkräfte sind am Sonntagmorgen zu einem Brand in Pluwig ausgerückt. Dort stand ein Mehrfamilienhaus im Flammen. 22 Menschen wurden leicht verletzt.

Liveticker: Eintracht Trier gegen Hessen Kassel - Großes Polizeiaufgebot in Trier

Eintracht Trier spielt ab 14 Uhr gegen Hessen Kassel. Wegen des großen Publikumsandrangs kommt es zu Straßensperrungen rund um das Moselstadion. Ein Großaufgebot an Polizeikräften ist vor Ort.

Lange Nacht der Unterwelten zieht mehr als eintausend Besucher nach Trier (Fotos)

Gruften, Weine und Vampire: Die lange Nacht der Unterwelten hat am Samstag Abend rund 1100 Besucher angezogen. Das zweite Festival dieser Art hat die Gäste an unterirdische Orte geführt, die sie sonst nicht zu sehen bekommen.

Betrunkener LKW-Fahrer baut Unfall und sitzt nackt auf der A1

Ein 42-Jähriger ist mit seinem Lastwagen auf der A1 verunglückt. Verletzt wurde er nicht. Warum die Polizeibeamten nicht schlecht staunten, als sie am Unfallort eintrafen.

Seit 30 Jahren: 1391 Läufer beim Deulux-Lauf in Langsur (Fotos)

Drei Läufer haben es geschafft, seit 1992 an allen 30 grenzüberschreitenden Zehn-Kilometer-Läufen teilzunehmen. Das Jubiläum gewannen unter 1391 Läufern im Ziel die luxemburgischen Meister Anny Wolter und Bob Bertemes.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 50 nahe Longkamp

Bei einem Unfall auf der B50 bei Longkamp sind nach ersten Infos am Samstagabend ein Mensch schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Die B50 blieb während der Rettungsarbeiten voll gesperrt.

Trauer um den unbeugsamen Schwick - Trierer Künstler stirbt mit 85

Persönliche Gratulationen in den sozialen Medien zu seinem 85. Geburtstag am 29. Oktober las er nicht mehr. Jetzt ist Helmut Schwickerath, von Freunden und Wegbegleitern Schwick genannt, gestorben.

Weil am 15. November Flüchtlinge einziehen: Politiker besuchen Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues (Fotos)

Staatssekretär David Profit hat die neue Außenstelle der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende Hermeskeil in Bernkastel-Kues besucht und die Bürger und Politiker informiert. Am 15. November sollen zahlreiche Flüchtlinge ins Hotel Moselpark einziehen.

Demo: Lehrer aus RLP und anderen Bundesländern fordern mehr Geld für Lehrkräfte an Grundschulen

2000 Menschen sind am Samstag durch die Straßen gezogen, um mehr Geld für Lehrer an Grundschulen zu fordern. Auch Grundschullehrerinnen und -lehrer aus Rheinland-Pfalz traten bei der Demonstration für ihre Forderungen ein.