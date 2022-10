Nachrichtenüberblick : So war der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Die Spuren der Flut vom Juli 2021 sind an den (einstigen) Irreler Wasserfällen noch immer zu sehen. Foto: Getty Images/iStockphoto/jojoo64

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Schließt das Dorint-Hotel in Biersdorf?

Die Mitarbeiter des Dorint-Hotels in Biersdorf am See sind vergangene Woche wohl völlig überraschend darüber informiert worden, dass ihnen gekündigt werde und das Hotel schließt. Eine Bestätigung seitens des Hotels liegt bislang nicht vor.

O’zapft is: Sechs Wochen große Oktoberfest-Gaudi an der Mosel in Riol

1000 Wiesn-Fans kamen zum Auftakt des achten Rioler Oktoberfests an den Triolago-See. Wieso die Bühne voller Mädels für gute Stimmung sorgte und was für eine Über­raschung Veranstalter Hans-Jürgen Lichter vor dem traditionellen Fassanstich erlebte.

Messe Play in Trier: Treffpunkt für gemeinsames Zocken, Erlebnis und Austausch

Zwischen Entwicklern, Gamern und Cosplayern im zauberhaften „Nerdvana“ spielte sich die Messe Play in den Trierer Moselauen ab.

Eintracht Trier am Scheideweg: Diese vier Fragen drängen sich auf

Nach fünf Spielen ohne Niederlage hat es den SVE mal wieder erwischt - das Team hat beim 1:3 in Aalen in der ersten Halbzeit die wohl schlechteste Saisonleistung abgerufen. Besteht Grund zur Panik beim Aufsteiger? Nein, aber ...

Kritik an Lauterbach: Versicherte müssen mehr zahlen

Das in der vergangenen Woche vom Bundestag verabschiedete Finanzpaket zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen führt dazu, dass die Beiträge der Mitglieder steigen werden. Auch von Ärzten und Apotheken kommt Kritik an dem Gesetz.

Reparaturarbeiten auf der B 51 – Umleitung zwischen Helenenberg und Bitburg

Nächste Woche kommt es auf der B 51 zwischen Bitburg und Trier zu Sperrungen und Umleitungen. Was Autofahrer beachten sollten.

Sperrung und Umwege: Ab Montag wird ein Stück der L143 zwischen Trier und dem Hochwald saniert

Bald heißt es wieder Umwege fahren im Hochwald zwischen Pluwig und Kell am See: Ab Montag wird ein weiteres Stück der L143 saniert – diesmal bei Hinzenburg. Wie lange die Arbeiten samt Vollsperrung dauern sollen und warum es auch eine gute Nachricht für die Autofahrer gibt.