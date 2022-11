Nachrichtenüberblick : So war der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert – das müssen Sie wissen

Foto: Polizei Wittlich

Update Trier Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte aus der Region und erhalten einen schnellen Überblick.

Welche Themen bestimmen die Schlagzeilen in unserer Region? Stehen wichtige politische Entscheidungen an? Gibt es Neuigkeiten zur Energiekrise? Der Digital-Desk des Trierischen Volksfreunds informiert Sie über die wichtigsten Themen in der Eifel, an der Mosel, im Hunsrück und Hochwald und in und um Trier.

Eifelstrecke bis Gerolstein: „Liebe Fahrgäste, bitte etwas mehr Geduld!“

Auf der flutgeschädigten Eifelstrecke geht’s Stück für Stück voran. Verzögerungen sind an der Tagesordnung. Diesmal trifft es die geplante Freigabe eines Teilstücks in der Region Trier.

Die Winterlounge an der Porta kommt wieder

Im trüben Corona-Winter 2021/22 war das aus der Not geborene Terrassenangebot der Gaststätte Sim ein großer Lichtblick. Nach der erfolgreichen Premiere startet am 10. November die zweite Saison.

Dachstuhlbrand in Traben-Trarbach: Feuerwehr findet toten Mann im Haus

Mehrere Feuerwehren haben am Samstagmorgen einen Hausbrand in Traben-Trarbach bekämpft - bei den Löscharbeiten entdeckten sie eine Leiche. Was bislang bekannt ist.

Placebo in Luxemburg: Warum Handyfilmer dort nichts verloren haben (Fotos)

Zurück in die alte Heimat: Die britische Band Placebo spielte am Freitagabend vor 6500 Zuschauern in der ausverkauften Rockhal. So war’s.

Bekannter Ex-ZDF-Moderator Peter Hahne wettert gegen Bistum Trier

Der ehemalige ZDF-Journalist Peter Hahne kritisiert das Bistum Trier wegen der angekündigten Kirchenschließungen. Der 69-Jährige sagt: Nicht eine einzige Kirche in Trier muss schließen.

Foto: Portaflug Föhren 18 Bilder Die Region Trier aus der Luft

Biathlon-Deutschland-Tour macht verkaufsoffenen Sonntag in Wittlich zum echten Erlebnistag

Am Sonntag gab es für Schnäppchenjäger und Sportbegeisterte in Wittlich viel zu entdecken. Warum dabei auf dem Marktplatz der Säubrennerstadt „scharf“ geschossen wurde und welche vorweihnachtlichen Schnäppchen es jetzt schon zu ergattern gab.

Schwerer Verkehrsunfall an der Mosel: Zwei Fahrer schwer verletzt

Bei einem missglückten Überholmanöver sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Was die Polizei zum Unfall auf der L47 mitteilt.

Von Falco zu Freddie: Große Jubiläumsshow von Musical Magics in Wittlich gestartet

Vor 20 Jahren startete Michael Thinnes mit dem Musical „Tanz der Vam­pire“. Jetzt hatte die große Jubiläumsshow Premiere im Wittlicher Atrium. Mit welchen Höhepunkten das Potpourri aus zwei Jahrzehnten Musical die Zuschauer begeisterte und was das Ensemble als vorweihnachtliches Extra im Programm hat.