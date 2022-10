Nachrichtenüberblick am Mittag : So ist der Sonntag in der Region Trier: Das ist passiert - das müssen Sie wissen

Sandra und Sebastian Poss führen das Restaurant Schloss Niederweis

Schwangere Frau friert weiter mit ihrer Familie - Immer noch eisige Temperaturen in Gerolsteiner Wohnungen

Klammes Bettzeug und Schimmel an der Decke: Das Gas fließt zwar wieder in den Gerolsteiner Wohnsiedlungen. Wegen kaputter Heizungen sitzen einige Bewohner weiterhin im Kalten. Wir waren vor Ort bei den Menschen Am Rasbach.

Hochwasseropfer im Ehrang kämpfen weiter gegen Sanierungsbeiträge - Das steckt hinter dem Streit (Fotos)

15 Monate nach der Flutkatastrophe ist der Altort von Ehrang noch eine große Baustelle. Für die vor der Flut abgeschlossene Sanierung wollen die Anlieger keine Beiträge zahlen. Der Konflikt mit der Stadt spitzt sich zu.

Neuer Lieferservice in Bitburg – So kann man sich Honig vom Imker liefern lassen

Schon mal was von Honigfahrrad gehört? Nein? Seit wenigen Wochen kann man sich das flüssige Gold direkt nach Hause bringen lassen – und das ganz umweltfreundlich. Wie das funktioniert und wer den Service nutzen kann.

Knapp verloren, aber kein Grund zum Frust

Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators startet mit einer knappen Auswärtsniederlage in Nürnberg in die Saison. Was dennoch Mut für die nächsten Spiele macht.

Wandern in der Eifel: Oberkail-Himmerod-Schleife offiziell eröffnet (Fotos)

Zwischen Oberkail und Himmerod gibt es nun offiziell eine neue Wanderroute. Die wurde heute eröffnet. Was Wanderer dort erwartet und eine Fotogalerie gibt es hier.

Protest gegen Bundesgesundheitsminister Lauterbach: Ärzte schließen ihre Praxen

Weil sie mit der Politik des Bundesgesundheitsministers unzufrieden sind und eine bessere Honorierung fordern, rufen Ärzte in Rheinland-Pfalz zum Protest auf. An einem Tag im Oktober sollen die Praxen geschlossen bleiben.

Saarbrücker Busfahrer wird zum TikTok-Star – Saarbahn hat Pläne mit ihm

So schnell kann es gehen! Anthony Chandragasan ist eigentlich Busfahrer. Doch seit kurzer Zeit auch TikTok-Star. Wie es dazu kam und wie es für ihn ist, plötzlich von Fahrgästen erkannt zu werden.