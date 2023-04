Mit aktuellen Prognosen Pollenflug-Vorhersagen: Warum gibt es dabei Unterschiede?

Es gebe keine Wetterstationen, die den Pollenflug exakt messen. Zwar gebe es einige Pollenfallen, die Pollen sammeln und so zeigen, was tatsächlich fliegt. Diese könnten aber nicht ganz Deutschland abdecken und würden oft auch per Hand ausgewertet, erklärt Dominik Jung. „Also ist auch das alles zeitlich versetzt.“ Der Diplom-Meteorologe macht klar: „Eine Temperatur zu messen, ist deutlich einfacher, als den Exaktflug bestimmter Pollenarten.“