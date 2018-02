später lesen Alena Krempl aus Montabaur Vize-Königin bei „Miss Germany“ FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Die Groß- und Außenhandelskauffrau Alena Krempl (24) aus Montabaur im Westerwaldkreis ist bei „Miss Germany“ auf den zweiten Platz gekommen. An dem Schönheitswettbewerb nahmen in der Nacht zum Sonntag im Europa-Park in Rust bei Freiburg 22 Kandidatinnen im Alter von 16 bis 28 Jahren teil. Siegerin wurde die Studentin Anahita Rehbein (23) aus Stuttgart, Drittplatzierte die 21 Jahre alte Erzieherin Sarah Zahn aus Dachau in Bayern. dpa