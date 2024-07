Neuer Ministerpräsident Alexander Schweitzer über künftiges Spitzenamt: „Das war nicht schon immer mein Lebensziel“

Interview | Mainz · Nach elf Jahren will Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwoch an den Pfälzer Alexander Schweitzer übergeben. Welche Rolle seine Herkunft spielt, was er anders machen will als Dreyer und ob er lieber seine Vorgängerin oder Kurt Beck um Rat fragen wird, erklärt er im großen Interview mit dem Trierischen Volksfreund.

09.07.2024 , 15:11 Uhr

Alexander Schweitzer soll am Mittwoch in Mainz als Nachfolger von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gewählt werden. Foto: dpa/Boris Roessler

Von Sebastian Stein und Bastian Hauck