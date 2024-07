Neuer Ministerpräsident von RLP Pfälzer, glühender FCK-Anhänger, Stratege: Das ist Alexander Schweitzer

Alexander Schweitzer kennt Entscheidungsspiele nur zu gut. Fußballspiele, in denen es um wirklich alles geht. Begegnungen, bei denen es nur einen Sieger geben kann. Der glühende Fan des 1. FC Kaiserslautern – als Pfälzer ist diese Leidenschaft natürlich ganz selbstverständlich – hat in den vergangenen Jahren so einige Entscheidungsspiele seines FCK erlebt.