Politisch und privat Alexander Schweitzer: Das ist der Mann, der Malu Dreyer nachfolgen soll

Bis 2004 arbeitete Schweitzer dann in einer Agentur zur Qualitätssicherung in Lehre, Studium und Forschung in Baden-Württemberg. Von 2004 bis 2006 war er Mitarbeiter und Projektleiter beim Steinbeis-Transferzentrum IPQ in Heidelberg. Steinbeis ist nach eigenen Angaben auf der Webseite ein „weltweiter Verbund aus über 1.100 Transferunternehmen“ und damit „Dienstleister im Wissens- und Technologietransfer“. Außerdem war Alexander Schweitzer in diesem Zeitraum Dozent an der Berufsakademie Mosbach.