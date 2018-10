später lesen Alexandra Busch: Neue Chefin des Forschungsmuseums RGZM FOTO: RGZM-Mainz-Fotowerkstatt FOTO: RGZM-Mainz-Fotowerkstatt Teilen

Das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) in Mainz hat erstmals in seiner mehr als 160-jährigen Geschichte eine Generaldirektorin: Alexandra Wilhelmine Busch wird am 3. November offiziell in dieses Amt eingeführt, wie das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium mitteilte. dpa