Ali B. soll Kontakt mit Freundin gehabt haben

Der wegen Mordes an der Mainzer Schülerin Susanna (14) angeklagte Ali B. soll in der Nacht von deren Tod noch Kontakt mit seiner Freundin gehabt haben. Das sagte die 17-Jährige am Mittwoch als Zeugin vor dem Landgericht Wiesbaden. dpa