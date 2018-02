später lesen Alkoholisierter Mann greift Rivalen mit Messer an Teilen

Im Alkoholrausch hat ein 22 Jahre alter Mann in Waldfischbach-Burgalben (Kreis Südwestpfalz) einen Rivalen mit einem Messer bedroht. Die Polizei überwältigte den Angreifer und nahm ihn in Gewahrsam, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Zuvor waren die Männer in einer Wohnung in Streit geraten. Dabei schlug der Angreifer auch die Scheibe einer Tür kaputt. dpa