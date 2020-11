Alkoholismus: Mehr Andrang bei Selbsthilfegruppen

Koblenz Hilfe für Alkoholkranke in Seuchenzeiten: Kontaktarmut, Sorge um den Job und Zukunftsangst lassen den Bedarf wachsen. Manche Angehörige wollen ihre Alkoholiker noch vor Weihnachten „trockenlegen“.

Teil-Lockdown, Einsamkeit, Ängste - Corona treibt in Rheinland-Pfalz die Zahl der Hilferufe bei Selbsthilfegruppen für Alkoholiker nach oben. „Viele Leute spüren eine Ausweglosigkeit. Sie verlieren ihren Job oder sind in Kurzarbeit“, sagt Monika von den Anonymen Alkoholikern in der Pfalz. „Dann hockt man zu Hause aufeinander, es gibt Aggressionen - da ist Alkohol ein Mittel, um sich weg zu beamen“, erklärt die trockene Alkoholikerin, die ihren Nachnamen nicht nennen will. „Die Zahl der Anrufe bei uns hat zugenommen.“ Das Problem ziehe sich „vom Müllmann bis zum Doktor“.