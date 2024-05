Mainz „Alle Chancen“ für Azubis: Arbeitsmarktentwicklung verhalten

Eine verhalten positive Entwicklung bei der Zahl der Arbeitslosen, Frühindikatoren, die in eine eher andere Richtung weisen und noch viele offene Ausbildungsplätze - so umschreibt die Bundesagentur für Arbeit die Situation am Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz. Ein deutliches Plus registriert die Agentur bei der Beschäftigung von Menschen ohne deutschen Pass, seit 2023 werde das Beschäftigungswachstum im Land ausschließlich von ausländischen Beschäftigten getragen. Darunter seien Menschen aus klassischen Asylherkunftsländern und aus der Ukraine.