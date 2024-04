Bunte Versprechen und komische Stimmzettel Kurioses und Erstaunliches zu den bevorstehenden Wahlen

Wussten Sie, dass die Stimmzettel bei der bevorstehenden Europawahl in Rheinland-Pfalz ganz anders aussehen als in Sachsen? Was ist der Grund dafür? Und warum dürfen bei der Europawahl erstmals 16-Jährige mitstimmen, während den Jugendlichen das Kreuzchenmachen bei den parallel stattfindenden rheinland-pfälzischen Kommunalwahlen weiter verwehrt bleibt? Diese und viele weitere Fragen wird der Trierische Volksfreund in den kommenden sechs Wochen bis zur Wahl aufgreifen und beantworten – online auf volksfreund.de und in der gedruckten Zeitung.