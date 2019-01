später lesen Alle Polizeiinspektionen bekommen bis 2021 einen Taser FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Alle 72 Polizeiinspektionen in Rheinland-Pfalz sollen bis 2021 den sogenannten Taser erhalten. Damit sei das Bundesland das erste, das die Elektroschockpistolen im Streifendienst einsetze, teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Mainz mit. dpa