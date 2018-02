später lesen Allein zu Hause: Junge bemerkt Rauch und alarmiert Feuerwehr FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Das ist noch einmal gut gegangen: Ein 13-Jähriger hat sofort die Feuerwehr alarmiert, nachdem er in seiner Wohnung in Kaiserslautern Rauch bemerkte. Damit verhinderte der Junge womöglich Schlimmeres, wie die Polizei am Montag mitteilte. dpa