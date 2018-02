später lesen Als Elefant verkleideter Räuber scheitert an Kassiererin FOTO: Axel Heimken FOTO: Axel Heimken Teilen

Ein als Elefant verkleideter Räuber ist in einem Spielcasino im Saarland an dem energischen Widerstand der Kassierin gescheitert. Der Mann sei schließlich ohne Beute geflüchtet und wegen seiner extrem auffälligen Tarnung rasch gefasst worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der kostümierte 44-Jährige hatte am Donnerstagabend das Spielcasino in seiner Heimatstadt St. Wendel betreten und die Kassierin aufgefordert, ihm Geld zu geben. Die Frau blieb aber unbeeindruckt und weigerte sich. dpa