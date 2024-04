2. Bundesliga „Als Mainzer schwierig“: Launiger Klopp-Gruß an Funkel

Diese Botschaft überraschte selbst einen so erfahrenen Fußball-Trainer wie Friedhelm Funkel: Kollege Jürgen Klopp wünschte dem 70 Jahre alten Coach des 1. FC Kaiserslautern im ZDF-„Sportstudio“ per Video alles Gute für den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga und das Finale im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen. „Ich wünsche Dir ganz viel Glück mit dem 1. FC Kaiserslautern, was als Mainzer einigermaßen schwierig ist“, witzelte Klopp (56), einst Spieler und Trainer bei Mainz 05. „Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr kriegt das hin.“