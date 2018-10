später lesen Als Pilot unterwegs: Serienbetrüger festgenommen FOTO: Andreas Gebert FOTO: Andreas Gebert Teilen

Die Polizei hat einen 56-Jährigen in Fulda festgenommen, der sich als Pilot ausgegeben und gutgläubige Menschen betrogen haben soll. Der angebliche Pilot habe am Dienstagabend am Frankfurter Hauptbahnhof eine finanzielle Notlage vorgetäuscht, teilte die Polizei am Freitag mit. dpa