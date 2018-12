später lesen Als Polizist ausgegeben: Obdachloser sucht Schlafplatz Teilen

Weil er offenbar dringend einen Schlafplatz gesucht hat, hat sich ein obdachloser Mann in Mainz als Polizist ausgeben. Der 33-Jährige habe am späten Dienstagabend bei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses geklingelt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa