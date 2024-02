Totengräber für Europa Trierer Alt-Politiker Basten und Grimm fordern: Keine Stimme für die AfD!

Die Diskussionen über einen Rechtsruck der AfD und die Konsequenzen daraus schwelen weiter. In die Debatte haben sich jetzt auch die beiden Trierer Alt-Politiker Franz Peter Basten (79, CDU) und Christoph Grimm (80, SPD) eingeschaltet. In einem gemeinsamen Aufruf zur Europawahl Anfang Juni fordern die beiden ehemaligen Parlamentarier, den Feinden Europas keine Stimme zu geben. „Daher: Keine Stimme für die AfD!“, heißt es in dem unserer Redaktion vorliegenden Aufruf wörtlich.