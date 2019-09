Alte Frau lag mehr als eine Stunde tot auf Gehweg

Pirmasens Eine 85-jährige Frau ist vor einer Arztpraxis in Pirmasens tot zusammengebrochen und lag dann länger als eine Stunde auf dem Gehweg. Als Grund nannte die Polizei am Freitag einen Stau bei der Anfahrt eines Bestatters, Krankheitsfälle in dessen Betrieb und ein Missverständnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa