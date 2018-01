später lesen Alte Kennzeichen sind in Rheinland-Pfalz beliebt FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Mehr als 133 000 Fahrzeuge in Rheinland-Pfalz waren Ende vergangenen Jahres mit einem der wieder eingeführten alten Nummernschild-Kürzel unterwegs. Am häufigsten vergeben war davon MY für Mayen mit knapp 50 000. Auch BIN für Bingen, BKS für Bernkastel und PRÜ für Prüm erreichten fünfstellige Werte. Die Kommunen dürfen die althergebrachten Kennzeichen seit 2012 wieder zulassen. In Rheinland-Pfalz wurden 10 der 13 alten Kennzeichen erneut eingeführt, wie das Verkehrsministerium in Mainz auf Anfrage mitteilte. Einen Sonderfall bildet das Kennzeichen ZW: Schon vor der Neuregelung war es in Zweibrücken gültig, seit einigen Jahren dürfen es auch Menschen im Kreis Südwestpfalz beantragen. dpa