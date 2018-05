später lesen Altes Fass löst Ölalarm im Yachthafen aus Teilen

Twittern

Teilen



Im Yachthafen von Merzig ist Öl aus einem alten Fass ausgelaufen. Die Saar wurde auf rund 16 Quadratmetern verschmutzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge entdeckte ein Hobbytaucher das Fass, als er am Samstag den Rumpf eines Bootes kontrollierte. Das Öl sei tropfenweise an die Oberfläche gestiegen. Die Polizei vermutete, dass das Fass seit etwa zehn Jahren im Wasser liegt und nun durchgerostet ist. Die Bergung scheiterte, weil das Gefäß tief im Schlick steckt. In den kommenden Tagen soll eine Spezialfirma einen neuen Versuch unternehmen. Über den Ölalarm hatte zunächst der Saarländische Rundfunk berichtet. dpa