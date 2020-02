Altweiberfastnacht: meist ruhig, aber auch Schlägereien

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild.

Mainz Zu Altweiberfastnacht ist es in Rheinland-Pfalz laut Polizei meist ruhig geblieben - es gab aber auch Schlägereien und leichte Körperverletzungen. Besonders schlimm war es in Rülzheim in der Südpfalz.



Dort eskalierte ein Streit. Mehrere Personen schlugen nach Angaben der Polizei Germersheim vom Freitag eine Person zu Boden. Auf diese traten sie demnach weiter ein und flüchteten erst, nachdem eine mutige Zeugin dazwischen ging.

Rund ums Festzelt in Bad Neuenahr und in der Innenstadt habe es viele Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Neben Schlägereien und kleineren Delikten spielten Unbekannte den Beamten einen Streich: Sie entwendeten das hintere Kennzeichen eines Streifenwagens.

Ansonsten zog die Polizei landesweit eine überwiegend ruhige Bilanz. Von einem „lebhaften, aber nicht außergewöhnlichen Abend“ sprach etwa ein Polizeisprecher aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Von ruhigen Verhältnissen berichteten auch die Dienststellen aus Trier und Wittlich. Ein Sprecher aus Koblenz sagte: „Es war ein ganz normaler Donnerstag.“