Skifahrer könnten über Fastnacht am Erbeskopf doch noch auf ihre Kosten kommen: Der Liftbetrieb werde voraussichtlich am Freitag, spätestens am Samstag starten, sagte Betriebsleiter Klaus Hepp am Dienstag in Deuselbach (Kreis Bernkastel-Wittlich). Seit Montagabend liefen am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter) bei Minustemperaturen die Schneekanonen: „Wir sind kräftig am Schneien.“ In der laufenden Wintersaison waren die Lifte bislang nur fünf Tage in Betrieb. dpa