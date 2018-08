später lesen Sommerwetter Am letzten Ferienwochenende wird es wieder heiß FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Urlaubsheimkehrer erwartet in Rheinland-Pfalz die Hitze: Am letzten Schulferien-Wochenende steigen die Temperaturen auf 35 bis 37 Grad. Die anhaltende Hitze könnte für Straßenschäden sorgen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Freitag. dpa