Ein Hauseigentümer hat mitten in Ludwigshafen zufällig den Einbrecher entdeckt, der einen Tag zuvor bei ihm eingestiegen war. Der Kriminelle sei bei der Tat am Montag von einer Überwachungskamera gefilmt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. dpa