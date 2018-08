später lesen Wetter Am Wochenende wird es wieder sommerlich FOTO: Bodo Marks FOTO: Bodo Marks Teilen

Mit Sonnenschein und milden Temperaturen wird es am Wochenende in Rheinland-Pfalz und Saarland tagsüber sommerlich. In der Nacht auf Sonntag kann es stellenweise schon leichten Frost geben. Davon geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach aus. dpa