3. Liga Amine Naifi bleibt beim 1. FC Saarbrücken

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken plant weiterhin mit Angreifer Amine Naifi. Der 24 Jahre alte Franzose hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 erhalten. Dies teilte der Club am Sonntag mit. Naifi spielte in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis an der Saar und wurde nun durch eine Kaufoption fest vom luxemburgischen Erstligisten FC Differdingen 03 verpflichtet.