Amnestie: Kriminaltechniker untersuchen abgegebene Waffen

Von den im Rahmen der Waffenamnestie in Rheinland-Pfalz abgegebenen illegalen Waffen werden einige von Kriminaltechnikern unter die Lupe genommen. Es gehe um eine Prüfung, ob diese Waffen möglicherweise schon einmal in Kriminalfällen benutzt worden seien, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz. dpa