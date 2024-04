Prozesse Amokfahrer vermindert schuldfähig

Daher steht in der Neuauflage die Schuldfähigkeit des Angeklagten im Fokus. Der Mann war im August 2022 wegen mehrfachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest, ordnete die Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus an.