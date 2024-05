Angeklagter beschimpft Zeugen Eklat überschattet Plädoyers im Trierer Amokprozess

Die Erwartung von Wolfgang Hilsemer lässt sich in wenige Worte fassen. „Der muss weg und darf nie mehr raus“, sagt Hilsemer, der bei der Amokfahrt seine 73 Jahre alte Schwester verloren hat. Auch deren Ehemann starb Monate nach der Amokfahrt – laut einem Gutachten allerdings nicht aufgrund der bei dem Gewaltverbrechen erlittenen Verletzungen. So wie Wolfgang Hilsemer denken die meisten Opfer und Angehörigen, die an diesem Donnerstagvormittag im großen Sitzungssaal des Landgerichts sitzen.