Stiftung für Betroffene : Amokfahrt in Trier: 700.000 Euro Spendengelder an Betroffene

Amokfahrt in Trier: 700.000 Euro Spendengelder an Betroffene

Nach der Amokfahrt in Trier haben Betroffene knapp 700.000 Euro an Spenden erhalten, wie die Stadt mitteilt. Die auszahlende Stiftung begrüßt das jüngst ergangene Urteil gegen den Amokfahrer.

Knapp 700.000 Euro an Spendenmitteln hat die Stiftung für die Betroffenen der Trierer Amokfahrt ausgezahlt. Das hat die Stadt Trier am Donnerstag unter Bezug auf die Stiftung mitgeteilt. Bislang seien 60 Anträge auf Entschädigung bearbeitet worden. Zudem gebe es weitere Anträge, über die Mitte Oktober beraten werde.

Die Stiftung begrüßt die jüngst erfolgte Veurteilung des Amokfahrers (der TV berichtete). Das Trierer Landgericht hatte den Amokfahrer am Dienstag zu lebenslanger Haft verurteilt und die Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Die Verteidigung hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Die Vorsitzende der Stiftung, Dagmar Barzen, und die Vorsitzende des Kuratoriums, Regina Bergmann, waren bei der Urteilsverkündung zugegen, um ihre Solidarität mit den Opfern auszudrücken. „Im Mittelpunkt unserer Arbeit als Stiftung stehen die Opfer: die Angehörigen der Getöteten, die Schwerstverletzten, Verletzten und Traumatisierten. Für viele war der Prozess schwierig, immer wieder das Trauma der Tat zu erleben.“

Der 52-jährige Amokfahrer war am 1. Dezember 2020 mit seinem Fahrzeug durch die Trierer Fußgängerzone gerast, dünf Menschen starben bei der Amokfahrt, darunter ein Baby. Etliche Passanten wurden verletzt. Nach dem Gewaltverbrechen waren Spenden in Höhe von insgesamt mehr als einer Million Euro eingegangen. 300.000 Euro davon sind Stiftungsvermögen. Sie sollen es auch in den kommenden zehn Jahren ermöglichen, Hilfe zu leisten.

Gedenkort: Stiftung ist in Verfahren eingebunden

Die Stiftung ist zudem in den Prozess des Gedenkens an die Opfer eingebunden. Die Opferfamilien, die Überlebenden und Traumatisierten werden über die Vorschläge zu den Gedenkorten in der Trierer Innenstadt entscheiden. Die Stiftung unterstütze diesen Weg ausdrücklich. In Kürze werde es ein weiteres Treffen der Betroffenen mit den Künstlern über deren Vorschläge zu möglichen Gedenkorten geben. „Das hier gewählte Verfahren mit der starken Einbindung der Betroffenen und Angehörigen ist zielführender, wenngleich es vielleicht etwas länger dauern wird“, sagten Barzen und Bergmann.