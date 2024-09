Umgang mit Betroffenen der Amokfahrt Ungleichbehandlung von Amok-Opfern: Warum macht die Spendenstiftung das?

Sechs Bronze-Stelen stehen an der Gedenkstätte für die Opfer der Amokfahrt in Trier neben der Porta Nigra. Am 1. Dezember 2020 war ein Amokfahrer mit seinem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte fünf Menschen unmittelbar getötet sowie Dutzende verletzt.

Foto: dpa/Harald Tittel