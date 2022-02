Amokfahrt Trier : Trierer Strafrechtler bewertet Mordprozess: Diese Strafe erwartet den Amokfahrer

Foto: Volksfreund/Rolf Seydewitz 12 Bilder Zellentrakt im Trierer Landgericht

Interview Trier Seit einem halben Jahr wird in Trier gegen den mutmaßlichen Amokfahrer verhandelt. Der Trierer Strafrechtsprofessor Till Zimmermann zieht im Gespräch mit TV-Redakteur Rolf Seydewitz eine Zwischenbilanz des Mordprozesses. Und er sagt, mit welchen Konsequenzen der 52-jährige Tatverdächtige rechnen muss.

Der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier dauert nun schon ein halbes Jahr. Warum braucht die strafrechtliche Aufarbeitung so lange? Und was ist am Ende bei einer Verurteilung zu erwarten. Über diese und andere Fragen hat TV-Redakteur Rolf Seydewitz mit dem Trierer Strafrechtsprofessor Till Zimmermann gesprochen.

Der Amokprozess läuft jetzt seit knapp einem halben Jahr. Was ist Ihr Eindruck?

Zur Person Strafrechtsprofessor Till Zimmermann Till Zimmermann ist seit Juli 2018 Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht einschließlich europäischer und internationaler Bezüge an der Universität Trier. Der gebürtige Bonner lehrte zuvor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der 42-Jährige habilitierte vor drei Jahren mit einer Arbeit über das „Unrecht der Korruption“.

ZIMMERMANN Nach meinem Eindruck läuft das gut, soweit man das von einem Mordprozess sagen kann. Die Sache scheint mir von der Staatsanwaltschaft sehr gut vorermittelt worden zu sein, die Anklageschrift war ordentlich gemacht. Ich habe auch den Eindruck, dass das Gericht gut organisiert ist - von kleineren Pannen einmal abgesehen.

Was meinen Sie mit kleineren Pannen?

ZIMMERMANN Etwa die merkwürdige Akkreditierung der Journalisten, die sich nach einem Zeitpunkt x nicht mehr für das Verfahren anmelden durften, obwohl es noch Monate dauert. Oder die Panne mit der Mikrofon-Lautsprecher-Kombination, die an einem Verhandlungstag plötzlich so montiert war, dass der Angeklagte nicht mehr alles verstanden hat. Abgesehen davon läuft der Prozess gut, da kann man der Justiz keinen Vorwurf machen.

Gibt es Punkte in dem Verfahren, die Sie überrascht haben?

ZIMMERMANN Große Überraschungen waren bislang nicht dabei. Was ich spannend finde, sind ein paar kleine Details. Etwa dass der Angeklagte in einem früheren Totschlagsprozess schon mal als Zeuge ausgesagt hat. Das kommt eher selten vor uns war daher schon Aufsehen erregend. Womit ich auch nicht gerechnet habe, ist, dass sich der Tagesablauf des Angeklagten vor der Tat so gut rekonstruieren lässt. Übrigens nicht nur, was er gemacht hat, sondern auch, was er in den Tagen und Wochen vor der Tat gedacht hat.

Was ist denn Ihr Eindruck von dem Angeklagten, dem während der bislang 22 Prozesstage keine Gefühlsregung anzumerken ist?

ZIMMERMANN Nach meiner Einschätzung ist das eine sehr traurige und gefährliche Gestalt. Der Mann hat offenbar große psychische Probleme. Der Mann hat sich nicht nur vor der Tat McRib ohne Gurken bestellt, sondern zuvor auch an einer Bushaltestelle getrunken. Das lässt auf ein massives Alkoholproblem schließen. Und er lebt ja offensichtlich in einer Phantasiewelt mit fiktiven Fakten, in der die anderen die Bösen sind.

Lassen sich daraus auch Rückschlüsse auf die psychische Verfassung des Angeklagten ziehen und eine möglicherweise eingeschränkte Schuldfähigkeit?

ZIMMERMANN Ja, das sind natürlich alles Zutaten, die für die Frage der verminderten Schuldfähigkeit oder sogar Schuldunfähigkeit eine Rolle spielen können. Andererseits haben wir in dem Prozess auch schon gehört, dass er nicht ganz spontan gehandelt hat. Er soll ja auch vorher nach Zeugenaussagen schon angekündigt haben: "Da passiert bald was!" Und das spricht schon dafür, dass er planmäßig vorgegangen ist und die Amokfahrt kein Ausraster war. Das spräche natürlich dafür, dass er klare Gedanken fassen und diese auch umsetzen kann, mit anderen Worten, dass er schuldfähig ist.

Kommt also dem psychiatrischen Sachverständigen am Ende große Bedeutung zu?

ZIMMERMANN Ja. Aber die letzte Entscheidung liegt immer beim Gericht. Selbst wenn ein Psychiater sagt, der Angeklagte ist unzurechnungsfähig, kann ein Gericht immer noch sagen: Wir sehen das anders. Das ist meiner Meinung nach die spannendste Frage in dem Prozess.

Der Mordprozess dauert nun schon ein halbes Jahr. Außenstehenden muss es so vorkommen, als seien der Sachverhalt und die Schuldfrage geklärt. Warum wird noch weiter verhandelt?

ZIMMERMANN In Deutschland sind Prozesse keine Prozesse nach Aktenlage. Ein Gericht darf nur das berücksichtigen, was im Gericht gesagt oder gezeigt worden ist. Wenn zu der Sache etwas im Volksfreund steht, bedeutet das für das Gericht zunächst einmal gar nichts. Dann muss immer noch jemand kommen und im Gerichtssaal als Zeuge sagen, dass es wirklich so war. Oder man muss zumindest entsprechende Protokolle verlesen.

... auch wenn viele Zeugen dasselbe sagen?

ZIMMERMANN Die Trierer Amokfahrt war eine monströse Tat mit vielen Opfern und Betroffenen. Da muss bei jedem einzelnen Opfer genau festgestellt werden, was ist genau passiert und wie sind die Verletzungen. Das dauert einfach seine Zeit. Man muss die Betroffenen hören, Angehörige, Zeugen, Ärzte ... Es wäre auch pietätlos und unfair gegenüber den Betroffenen zu sagen, jetzt ist gut, wir haben genug gehört. Ich habe selbst mal bei einem Kriegsverbrechertribunal gearbeitet. Da hat der Prozess Jahre gedauert.

Kann man einen solchen Prozess auch abkürzen?

ZIMMERMANN Das Gericht kann durch eine gute Organisation und eine straffe Prozessführung auf die Dauer einwirken. Aber viel Zeit lässt sich dadurch nicht gewinnen. Die einige Möglichkeit für einen kurzen Prozess wäre ein sogenannter Deal, also eine Absprache - meist Geständnis gegen mildere Strafe - zwischen allen Prozessbeteiligten. Dann wäre die Sache nach spätestens zwei Tagen vorbei. Aber das kann hier niemand wollen. Und es würde weder der Tat noch den Opfern gerecht.

Muss das Gericht im Amokprozess nicht auch besonders aufpassen, keine Verfahrensfehler zu machen?

ZIMMERMANN Ja. Je länger und komplizierter ein Prozess, desto mehr muss ein Gericht aufpassen, keine Fehler zu produzieren. Dieser Prozess ist sehr komplex und kompliziert. Deswegen: Lieber mit Bedacht an die Sache herangehen und einen Tag länger verhandeln, als dass am Ende eine Revision erfolgreich ist und alles noch einmal neu verhandelt werden muss. Das kann niemand wollen.

Es regen sich immer wieder Leser darüber auf, wenn wir von dem „mutmaßlichen Amokfahrer“ schreiben. Zu Recht?

ZIMMERMANN Nein. Ich habe Verständnis, wenn jemand sagt, dass das komisch klingt. Wahrscheinlich wissen wir das Allermeiste und auch, wer der Täter ist. Aber in Deutschland gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung durch ein Gericht die Unschuldsvermutung. Das gilt auch für die Berichterstattung. Es gab übrigens auch schon Fälle, in denen jeder dachte: Alles klar, das ist der Täter. Und nachher stellte sich heraus, es war alles ganz anders.

Sie haben eben gesagt, wir wissen schon sehr vieles. Trauen Sie sich denn eine Prognose über den möglichen Ausgang des Prozesses zu?

ZIMMERMANN Es ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber ich halte es für wahrscheinlich, dass der Angeklagte am Ende zur Höchststrafe verurteilt werden wird. Ich gehe nicht von einer Schuldunfähigkeit aus. Und aufgrund der monströsen Tat dürfte auch eine besondere Schwere der Schuld festgestellt werden.

Was bedeutet das?

ZIMMERMANN Es bedeutet, dass die Möglichkeit einer Entlassung auf Bewährung noch weiter nach hinten geschoben wird. Lebenslänglich mit einer besonderen Schuldschwere bedeuten im Schnitt mehr als 20 Jahre, bis jemand rauskommt. Wenn der jetzt 52-jährige Angeklagte überhaupt noch einmal freikommen würde, wäre er ein sehr alter Mann.

Inwiefern macht es überhaupt einen Unterschied, ob der Angeklagte am Ende zu lebenslanger Haft verurteilt oder in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird?

ZIMMERMANN Das wäre ein großer Unterschied. Zwar ist beides Freiheitsentzug. Aber es macht natürlich schon einen Unterschied aus, ob sie im Gefängnis sind oder in einer Klinik, wo man therapiert wird. Hinzu kommt: Wenn jemand in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert wird, sitzt der da genau so lange, wie er gefährlich ist. Wird ihm attestiert, dass er nicht mehr gefährlich ist, wird er freigelassen. Wie lang das dauert, kann man nicht absehen. Das kann auch lebenslang sein.

Ihre Schätzung: Was kostet ein solches Verfahren, und wer kommt für die Kosten auf?

ZIMMERMANN Wenn der Angeklagte verurteilt wird, muss er die Verfahrenskosten tragen. Wird er freigesprochen, zahlt die Staatskasse. Die Höhe der Kosten ist schwer zu beziffern. Das Gericht, die Nebenklagevertreter, Sachverständigen und Zeugen müssen alle bezahlt werden. Der NSU-Prozess mit mehreren Hundert Verhandlungstagen ist am Ende mit zwischen 30 und 60 Millionen Euro zu Buche geschlagen. Da hat ein Verhandlungstag um die 100.000 Euro gekostet. Diese Dimension haben wir hier natürlich nicht. Aber die Kosten werden mindestens in den sechsstelligen Bereich gehen.

Und wenn der Angeklagte schuldig gesprochen wird, aber kein Geld hat?

ZIMMERMANN Dann ist das ein Fall für die Staatskasse, heißt: Wir alle zahlen das.

Ist ein solcher Fall das wert?