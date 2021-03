Kriminalität : Prävention ist möglich: Polizei arbeitet an Frühwarn-System

Trier Auch das rheinland-pfälzische Innenministerium hält Vorbeugung bei Amoktaten für möglich. Eine Polizei-Arbeitsgruppe erarbeitet aktuell Konzepte.

(Mos) So viele Opfer, so viele Zeugen, so ein riesiger Tatort. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei sind weiter damit beschäftigt, das Tatgeschehen vom 1. Dezember zu analysieren. An diesem Tag raste ein 51-jähriger Trierer mit einem SUV durch die Fußgängerzone, schlug Zick-Zack-Linien, um möglichst viele Menschen zu töten und zu verletzen.