Kriminalität : Eine Woche nach der Amokfahrt in Trier: Den meisten Opfern geht es besser – Zwei kämpfen weiter um ihr Leben

Trier Vier der 24 Menschen, die ein Amokfahrer in Trier verletzte, sind weiterhin im Krankenhaus. Zwei von ihnen befinden sich in kritischem Zustand. Für alle Betroffenen ist finanzielle Hilfe in Sicht.