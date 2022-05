Kriminalität : Amoklauf an US-Schule: Rheinland-pfälzische Bildungsministerin ist entsetzt

An dieser Grundschule in Texas richtete ein 18-Jähriger ein Blutbad an. Foto: dpa Foto: dpa/William Luther

Mainz Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin zeigt sich entsetzt über das Blutbad, das ein 18-Jähriger an einer amerikanischen Grundschule angerichtet hat. 19 Kinder starben.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) zeigt sich entsetzt über den Amoklauf an einer Grundschule in Texas: Die grausame Tat lasse einen fassungslos zurück, teilte die Ministerin mit.

Ein 18-Jähriger stürmte in eine Grundschule in Uvalde in Texas und richtete ein Blutbad an. Mindestens 19 Kinder starben. Den Ermittlern zufolge betrat der Schütze am Dienstagnachmittag (Ortszeit) die Grundschule in der Kleinstadt und schoss um sich. Auch mindestens zwei Erwachsene wurden bei dem Vorfall getötet.