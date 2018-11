später lesen Ampel-Fraktionen stellen Anträge zum Doppelhaushalt vor Teilen

SPD, FDP und Grüne stellen heute ihre Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf der Landesregierung vor. Die drei Fraktionen der Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz haben in den vergangenen Wochen darüber beraten, an welchen Stellen sie Ergänzungen anbringen wollen. dpa