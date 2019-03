Ampel-Fraktionen wollen AfD-Abgeordneten Lohr nicht wählen

Die AfD-Landtagsfraktion hat den umstrittenen Abgeordneten Damian Lohr für ihren Sitz in der Datenschutzkommission und im Interregionalen Parlamentarier-Rat (IPR) benannt. Lohr soll die AfD-Abgeordneten Gabriele Bublies-Leifert - als stellvertretendes Mitglied in der Datenschutzkommission - und Iris Nieland im IPR ablösen. dpa

„Als Ampel-Koalition werden wir dem Wahlvorschlag nicht zustimmen“, kündigte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, am Dienstag in Mainz an. Die Wahl ist im Plenum für den späten Mittwochnachmittag anberaumt.

Die Datenschutzkommission unterstützt den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Dem IPR gehören Abgeordnete der Mitgliedsregionen Rheinland-Pfalz, Saarland, Lothringen, Luxemburg und Wallonien an. Seine Aufgabe ist es, diese Großregion zu fördern.

„Aus unserer Sicht bestehen sehr begründete Zweifel, dass Damian Lohr Werte wie Toleranz, Freiheit und länderübergreifende Zusammenarbeit vertritt“, begründete Haller die Haltung der SPD-Fraktion. „Damian Lohr ist der Bundesvorsitzende der Jungen Alternativen (JA), die dem Bundesamt für Verfassungsschutz zufolge unter Extremismus-Verdacht steht und daher beobachtet wird.“ Das Bundesamt habe darauf hingewiesen, dass die öffentlichen Äußerungen insbesondere der führenden Protagonisten der JA genau zu beobachten seien und dass Verbindungen von der JA zu rechtsextremistischen Gruppierungen bestünden.

„Lohr ist überdies bei Demonstrationen im direkten Umfeld der Identitären Bewegung gelaufen, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wird“, sagte Haller. „Lohr engagierte sich etwa in vorderer Reihe am 3. März 2018 bei einer Demonstration im pfälzischen Kandel und am 27. August 2018 in Chemnitz bei der Demonstration von „Pro Chemnitz“, an der auch Rechtsextreme der NPD und anderer Gruppierungen teilnahmen.“

Der AfD-Vorsitzende Uwe Junge warf SPD, Grünen und FDP eine „inakzeptable Missachtung grundlegender Prinzipien der repräsentativen Demokratie“ vor. „Über die Besetzung hat die AfD-Fraktion selbst zu entscheiden.“ Junge kündigte zudem an, rechtlich gegen die SPD vorzugehen, weil diese „nicht vor falschen Tatsachenbehauptungen“ zurückschrecke.

Pressemitteilung SPD