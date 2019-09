Ampel-Fraktionen wollen Hebammen und Geburtshilfe stärken

Eine schwangere Frau steht vor einem roten Hintergrund. Foto: Sebastian Kahnert/Archiv.

Mainz Die Ampel-Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag wollen die Geburtshilfe und die Situation der Hebammen stärken. Das grundsätzlich gute System der Geburtshilfe hierzulande gerate zusehends in Schieflage, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Katharina Binz, am Montag in Mainz.

Es schlössen Kreißsäle und es mangele an Fachkräften. Das Ziel, dass jede Frau binnen 40 Autominuten eine Geburtsstation erreichen kann, werde bei künftig noch weniger Kreißsälen nicht mehr erfüllt.

Denkbar seien etwa mehr Hebammenzentralen, wie sie es derzeit in Trier und Daun gibt. Hierzu sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Weber: „Das ist als Signal in den ländlichen Raum sehr wichtig.“ Gerade bei älteren Eltern sei eine Betreuung der Schwangeren sehr wichtig.